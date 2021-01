Mourinho: “Sono arrivato in Inghilterra nel 2004 e ho imparato l’importanza delle coppe nazionali” (Di mercoledì 6 gennaio 2021) José Mourinho ha portato il Tottenham in finale di EFL Cup. Il tecnico portoghese ha parlato così della vittoria dei suoi: “Non ci Sono segreti, Sono arrivato in Inghilterra nel 2004, ricordo che al tempo dovetti imparare l’importanza e il significato delle coppe nazionali qui. E da quel momento le ho prese seriamente. Il segreto è prenderle seriamente. Rispettare quello che rappresenta il calcio inglese, i suoi club e anche le categorie inferiori”. Foto: Twitter ufficiale Tottenham L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Joséha portato il Tottenham in finale di EFL Cup. Il tecnico portoghese ha parlato così della vittoria dei suoi: “Non cisegreti,innel, ricordo che al tempo dovetti impararee il significatoqui. E da quel momento le ho prese seriamente. Il segreto è prenderle seriamente. Rispettare quello che rappresenta il calcio inglese, i suoi club e anche le categorie inferiori”. Foto: Twitter ufficiale Tottenham L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

gxallavichx : Stavo lievemente stalkerando il vice di Mourinho, quando all'improvviso mi sono imbattuto in un commento Epic - danisailor7 : RT @SoloEsclusivInt: Skriniar: “Interesse di Mourinho in estate? È difficile dire se mi hanno fatto piacere queste voci, perché io volevo r… - SoloEsclusivInt : Skriniar: “Interesse di Mourinho in estate? È difficile dire se mi hanno fatto piacere queste voci, perché io volev… - 2Mancuso : @FrancoSfori @Orli19831 Da Voi Pioli ha cementato un gruppo, alla Juve lo hanno distrutto, e non il povero Pirlo. A… - JTriplete : @CorSport Non bestemmiate. Ci sono anni luce tra #Conte e Dio #Mourinho. Personalità Conte 0 Mourinho 1.000.000.00… -

Ultime Notizie dalla rete : Mourinho Sono Tottenham, Mourinho: "Sono deluso da Reguilon, Lamela e Lo Celso" Corriere dello Sport.it Josè Mourinho sempre più Special One: è il terzo allenatore ad arrivare in finale di Coppa di Lega con tre squadre diverse

Dopo il successo del Tottenham in Carabao Cup contro il Brentford in semifinale, Josè Mourinho è diventato il terzo allenatore a riuscire ad arrivare in finale di Coppa di lega inglese con tre squadre ...

Juventus, Mourinho potrebbe essere interessato a Demiral

Anche il Tottenham sarebbe in lizza per l'acquisto del difensore della Juventus, che vorrebbe maggiori garanzie di titolarità.

