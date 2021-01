Milan-Juve | le ultimissime sulle formazioni

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) Altri due indisponibili per Stefano Pioli, ci riferiamo a Rebic e Kurtic positivi al Covid. I due si aggiungono a una lista interminabile, le scelte sono obbligate con Calabria probabile a centrocampo accanto a Kessie. In casail nuovo giro di tamponi non ha dato riscontri negativi, Pirlo dovrà rinunciare a Cuadrado e Alex Sandro, oltre a Morata infortunato. Queste le probabilidella partitissima in programma stasera alle 20,45.(4-2-3-1): Donnarumma; Dalot, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Calabria, Kessie; Castillejo, Calhanoglu, Hauge; Leao.NTUS (4-3-1-2): Szczesny; Demiral, Bonucci, De Ligt, Danilo; Chiesa, Bentancur, McKennie; Ramsey; Dybala, Ronaldo. Foto: SitoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Dopo otto vittorie consecutive, l'Inter perde 2-1 contro la Sampdoria. In attesa di Milan-Juve, successi per Roma, Atalanta, Sassuolo e Lazio. In Formula 1, Davide Brivio (ex Suzuki in MotoGp) nuovo C ...Ai microfoni di Radio Bianconera, nel corso di ‘Up&Down’, è intervenuto l’ex preparatore dei portieri di Milan e Juventus Villiam Vecchi: “Pirlo? Come si fa a ...