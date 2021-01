GM, vendite in Cina giù del 6,2% nel 2020 (Di mercoledì 6 gennaio 2021) (Teleborsa) – Le vendite di veicoli di General Motors in Cina sono diminuite del 6,2% nel 2020 per 2,9 milioni di veicoli consegnati nella grande economia asiatica. Si tratta del terzo calo consecutivo delle vendite annuali, ma gli affari si sono ripresi nella seconda metà dell’anno, registrando un aumento del 12% tra luglio e settembre e del 14% negli ultimi tre mesi dopo lo shock provocato dalla pandemia di Covid. Leggi su quifinanza (Di mercoledì 6 gennaio 2021) (Teleborsa) – Ledi veicoli di General Motors insono diminuite del 6,2% nelper 2,9 milioni di veicoli consegnati nella grande economia asiatica. Si tratta del terzo calo consecutivo delleannuali, ma gli affari si sono ripresi nella seconda metà dell’anno, registrando un aumento del 12% tra luglio e settembre e del 14% negli ultimi tre mesi dopo lo shock provocato dalla pandemia di Covid.

