GF Vip, Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi difendono la loro storia d’amore: ecco il motivo (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Nella Casa più spiata d’Italia, i rispettivi genitori di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno avuto modo di commentare il sentimento dei loro figli. Il signor Mario, papà di Giulia, notando sua figlia felice vicino a Pierpaolo ha fatto sapere ai due gieffini di approvare la loro love story. La mamma di Pierpaolo invece è parsa scettica, e in diretta TV ha consigliato a suo figlio di trascorrere più tempo con il resto dei concorrenti della Casa. In ogni caso, l’ex velino sta vivendo questa seconda parte del suo percorso in maniera più spensierata e serena. GF Vip news, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli un legame speciale Nella casa del GF Vip, la bellissima ... Leggi su pianetadonne.blog (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Nella Casa più spiata d’Italia, i rispettivi genitori dihanno avuto modo di commentare il sentimento deifigli. Il signor Mario, papà di, notando sua figlia felice vicino aha fatto sapere ai due gieffini di approvare lalove story. La mamma diinvece è parsa scettica, e in diretta TV ha consigliato a suo figlio di trascorrere più tempo con il resto dei concorrenti della Casa. In ogni caso, l’ex velino sta vivendo questa seconda parte del suo percorso in maniera più spensierata e serena. GF Vip news,un legame speciale Nella casa del GF Vip, la bellissima ...

VicolodelleNews : ‘#GFVip’ Ariadna Romero, ex compagna di Pierpaolo Pretelli, sgancia la bomba su Maria De Filippi e come abbia “cont… - tuttopuntotv : Grande Fratello Vip, Pierpaolo dà vari baci a Giulia e lei si sbilancia: «Ad oggi sei…» #gfvip #gfvip5 #tzvip - nicolet61270420 : Giulia e Pierpaolo: un amore in evoluzione - Grande Fratello VIP | GFVIP 5: via @GrandeFratello - Marco90081036 : Ragazzi votate qui Pierpaolo come preferito è parecchio indietro - supermalaxx : Elisabetta Gregoraci snobba Giulia, Pierpaolo e il Grande Fratello Vip 5: ma a Dubai finisce male. Interviene il me… -