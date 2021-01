Chester Gorilla su Bandcamp con “Uranus” (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Disponibile in esclusiva su Bandcamp “Uranus”, nuovo brano della formazione palermitana jazz/rock Chester Gorilla In esclusiva su Bandcamp “Uranus” (ascolta qui), nuovo brano dei Chester Gorilla, formazione palermitana jazz/rock, con influenze funk e afrobeat, composta da Daniele Caviglia (chitarra), Phil Caviglia (basso), Sandro Giambruno (batteria), Salvo Cheerio (tromba/percussioni), Vincenzo Salerno (sassofono) e Amedeo Mignano (tastiera/synth) “Questo brano – racconta la band – nasce in un periodo difficile. È il frutto delle sere in… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Disponibile in esclusiva su”, nuovo brano della formazione palermitana jazz/rockIn esclusiva su” (ascolta qui), nuovo brano dei, formazione palermitana jazz/rock, con influenze funk e afrobeat, composta da Daniele Caviglia (chitarra), Phil Caviglia (basso), Sandro Giambruno (batteria), Salvo Cheerio (tromba/percussioni), Vincenzo Salerno (sassofono) e Amedeo Mignano (tastiera/synth) “Questo brano – racconta la band – nasce in un periodo difficile. È il frutto delle sere in… L'articolo Corriere Nazionale.

