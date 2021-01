Bologna-Udinese oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Serie A 2020/2021 (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Bologna-Udinese sarà visibile oggi in tv: ecco di seguito l’orario, il canale e la diretta streaming del match della sedicesima giornata di Serie A 2020/2021. Sfida cruciale per entrambe le compagini, che non vincono ormai da troppo tempo. Separate da un solo punto in classifica, chi otterrà la vittoria farà un passo significativo verso la salvezza. Calcio d’inizio alle ore 15.00 di mercoledì 6 gennaio, diretta tv su Dazn 1 e streaming su Dazn. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 6 gennaio 2021)sarà visibilein tv: ecco di seguito l’, ile ladel match della sedicesima giornata di. Sfida cruciale per entrambe le compagini, che non vincono ormai da troppo tempo. Separate da un solo punto in classifica, chi otterrà la vittoria farà un passo significativo verso la salvezza. Calcio d’inizio alle ore 15.00 di mercoledì 6 gennaio,tv su Dazn 1 esu Dazn. SportFace.

Ultime Notizie dalla rete : Bologna Udinese Bologna Udinese: dove vederla in tv o streaming su Sky o Dazn Virgilio Sport Bologna, inizia la caccia al tesoretto

Poi c’è il Verona di un altro ex inquilino di Casteldebole, che oggi fa un altro campionato. E infatti il bilancio parla di 3 sconfitte rossoblù (2 in campionato e una in Coppa Italia) a fronte di un ...

Bologna – La probabile formazione contro l’Udinese

Domani alle 15 al Dall’Ara scenderanno in campo Bologna e Udinese per il sedicesimo turno di campionato. Gli altri diffidati sono Tomiyasu e Danilo che insieme a Paz e Dijks, favorito su Hickey, aiute ...

