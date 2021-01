Vikings doveva terminare alla quarta stagione (Di martedì 5 gennaio 2021) Era il 2013 quando History lanciava la prima stagione di Vikings, scritta ed ideata da quello stesso Micheal Hisrt, che già aveva curato le sceneggiature non solo dei due film su Elizabeth di Shekar Kapur, ma anche di una serie come I Tudors. Ambientata nella Scandinavia del IX secolo, fin dall’inizio la serie era stata caratterizzata da un forte realismo e da una cura pressoché maniacale nella rievocazione storica dello stile di vita, delle imprese e dei costumi del leggendario popolo norreno. Costata 40 milioni di dollari, la prima stagione era stata accolta in modo molto positivo, generando un grande interesse, per l’essersi fortemente differenziata da altre serie di quel periodo, quali Il trono di spade, ed evitato di legarsi ad una dimensione eccessivamente melò, come era capitato ne I Borgia e soprattutto nella già citata I ... Leggi su wired (Di martedì 5 gennaio 2021) Era il 2013 quando History lanciava la primadi, scritta ed ideata da quello stesso Micheal Hisrt, che già aveva curato le sceneggiature non solo dei due film su Elizabeth di Shekar Kapur, ma anche di una serie come I Tudors. Ambientata nella Scandinavia del IX secolo, fin dall’inizio la serie era stata caratterizzata da un forte realismo e da una cura pressoché maniacale nella rievocazione storica dello stile di vita, delle imprese e dei costumi del leggendario popolo norreno. Costata 40 milioni di dollari, la primaera stata accolta in modo molto positivo, generando un grande interesse, per l’essersi fortemente differenziata da altre serie di quel periodo, quali Il trono di spade, ed evitato di legarsi ad una dimensione eccessivamente melò, come era capitato ne I Borgia e soprattutto nella già citata I ...

O a metà della quinta, al più tardi. Invece, alla lunga tradisce le ottime aspettative con cui era partita. Nel complesso resta una serie memorabile ...

“Sventurata è la terra che ha bisogno di eroi” faceva dire Bertolt Brecht al suo Galileo. Con ardimentoso coraggio si potrebbe plagiare questa frase per piegarla alle esigenze del recensore pigro. Scr ...

