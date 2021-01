The Legend of Zelda: Breath of the Wild, gli NPC si basano sui Mii (Di martedì 5 gennaio 2021) Un utente Twitter ha scoperto che gli NPC di The Legend of Zelda: Breath of the Wild sono creati utilizzando una versione avanzata dell’editor Mii Nintendo Switch è una console con tantissimi titoli di qualità, ma uno dei migliori è certamente The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Nonostante siano passati più di tre anni dall’uscita del gioco, i fan continuano tuttora a giocarlo e a svelare nuovi segreti. Recentemente infatti un utente Twitter ha scoperto che gli NPC di The Legend of Zelda: Breath of the Wild sono creati utilizzando una versione avanzata dell’editor Mii. Il mondo di The Breath of the Wild invaso dai Mii! HEYimheroic, un utente ... Leggi su tuttotek (Di martedì 5 gennaio 2021) Un utente Twitter ha scoperto che gli NPC di Theofof thesono creati utilizzando una versione avanzata dell’editor Mii Nintendo Switch è una console con tantissimi titoli di qualità, ma uno dei migliori è certamente Theofof the. Nonostante siano passati più di tre anni dall’uscita del gioco, i fan continuano tuttora a giocarlo e a svelare nuovi segreti. Recentemente infatti un utente Twitter ha scoperto che gli NPC di Theofof thesono creati utilizzando una versione avanzata dell’editor Mii. Il mondo di Theof theinvaso dai Mii! HEYimheroic, un utente ...

CeotechI : RT @CeotechI: Prendete un calderone, metteteci dentro 1/4 di Assassin's Creed, 1/4 di The Legend of Zelda: - vazatom : Marquei como visto The Legend of Korra - 2x10 - A New Spiritual Age - vazatom : Marquei como visto The Legend of Korra - 2x9 - The Guide - legendoftomorrw : Marquei como visto The Legend of Korra - 2x1 - Rebel Spirit - infoitscienza : I volti dei personaggi di The Legend of Zelda: Breath of the Wild sembrano dei Mii! -