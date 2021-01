Slalom di Zagabria maschile – La startlist del 6 gennaio 2021 (Di martedì 5 gennaio 2021) Domani, mercoledì 6 gennaio 2021, si terrà il terzo Slalom stagionale della Coppa del Mondo maschile. Su una pista che si annuncia molto difficile la prima mancha partirà alle ore 12.15. Ecco la startlist completa della prima manche dello Slalom di Zagabria maschile di domani. Slalom di Zagabria maschile: chi sarà ad aprire la gara? I primi due pettoriali domani, per lo Slalom di Zagabria maschile, sono per Henrik Kristoffersen e Sebastian Foss-Solevaag. Prima manche alle 12:15 tracciata dal tecnico azzurro Jacques Theolier e tracciatura austriaca per la seconda in programma alle ore 15.30. La Crveni Spust potrebbe presentarsi in condizioni ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 5 gennaio 2021) Domani, mercoledì 6, si terrà il terzostagionale della Coppa del Mondo. Su una pista che si annuncia molto difficile la prima mancha partirà alle ore 12.15. Ecco lacompleta della prima manche dellodidi domani.di: chi sarà ad aprire la gara? I primi due pettoriali domani, per lodi, sono per Henrik Kristoffersen e Sebastian Foss-Solevaag. Prima manche alle 12:15 tracciata dal tecnico azzurro Jacques Theolier e tracciatura austriaca per la seconda in programma alle ore 15.30. La Crveni Spust potrebbe presentarsi in condizioni ...

sportface2016 : #Sci alpino, la start list dello slalom maschile a #Zagabria - azzurro_di_sci : RT @neveitalia: L'Italia recupera in extremis anche Giuliano Razzoli: l'olimpionico ci sarà nello slalom di Zagabria #fisalpine #AlpineSkii… - MirkovicRN : RT @neveitalia: L'Italia recupera in extremis anche Giuliano Razzoli: l'olimpionico ci sarà nello slalom di Zagabria #fisalpine #AlpineSkii… - PaoloBMb70 : RT @RaiSport: A #Zagabria paletti stretti per gli uomini ?? Le condizione #meteo potrebbero rendere più impegnativo del solito il tracciato… - fenomenogabry : A Zagabria paletti stretti per gli uomini - Rai Sport -