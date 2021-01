Scuola, slitta il rientro in aula: la nuova data (Di martedì 5 gennaio 2021) Scuola, cambia la data del rientro a Scuola. Dopo un lungo Consiglio dei ministri e un dibattito piuttosto acceso, è stato accantonato il 7 gennaio come inizialmente fissato. Posticipato il rientro a Scuola per le scuole superiori e i licei: si passa dal precedente 7 gennaio alla nuova data fissata l’11. Come riporta AdnKronos, è L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 5 gennaio 2021), cambia la data del. Dopo un lungo Consiglio dei ministri e un dibattito piuttosto acceso, è stato accantonato il 7 gennaio come inizialmente fissato. Posticipato ilper le scuole superiori e i licei: si passa dal precedente 7 gennaio alladata fissata l’11. Come riporta AdnKronos, è L'articolo proviene da Inews.it.

