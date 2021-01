Samantha De Grenet | scivolone su Giacomo Urtis dopo incontro col padre “ovvio che vorrebbe un figlio sposato regolare” – VIDEO

Leggi su blogtivvu

(Di martedì 5 gennaio 2021)Dedi nuovo nell’occhio del ciclone per alcune sue affermazioni discutibili che hanno riguardato. L’ultimo eliminato dal Grande Fratello Vip, prima di abbandonare la Casa ha infatti avuto l’opportunità di far conoscere la sua storia familiare parlando a cuore aperto dei suoi genitori e del modo differente con il quale hanno... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.