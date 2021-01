Quanto guadagnano i virologi in tv: compensi e patrimonio (Di martedì 5 gennaio 2021) Nelle ultime settimane abbiamo fatto conoscenza di numerosi virologi che fino allo scorso gennaio erano noti ai più soprattutto per i social blasting, e molto poco per quello che effettivamente facevano. Nelle ultime settimane nomi come quelli di Roberto Burioni, Ilaria Capua, Pier Luigi Lopalco, Fabrizio Pregliasco, Massimo Galli e perdonateci se ne dimentichiamo qualcuno, sono diventati piuttosto celebri e molto familiari agli assidui frequentatori di programmi televisivi e notiziari. Ogni ospitata in tv produce un gettone di presenza, una sorta di compenso: una cosa normalissima, ovviamente, affatto bizzarra. Eppure molti utenti stanno interrogando il web sui guadagni e i compensi che percepiscono i virologi presenti nei programmi televisivi. Di questa risposta se n’è occupata Panorama in una sorta ... Leggi su termometropolitico (Di martedì 5 gennaio 2021) Nelle ultime settimane abbiamo fatto conoscenza di numerosiche fino allo scorso gennaio erano noti ai più soprattutto per i social blasting, e molto poco per quello che effettivamente facevano. Nelle ultime settimane nomi come quelli di Roberto Burioni, Ilaria Capua, Pier Luigi Lopalco, Fabrizio Pregliasco, Massimo Galli e perdonateci se ne dimentichiamo qualcuno, sono diventati piuttosto celebri e molto familiari agli assidui frequentatori di programmi televisivi e notiziari. Ogni ospitata in tv produce un gettone di presenza, una sorta di compenso: una cosa normalissima, ovviamente, affatto bizzarra. Eppure molti utenti stanno interrogando il web sui guadagni e iche percepiscono ipresenti nei programmi televisivi. Di questa risposta se n’è occupata Panorama in una sorta ...

Advertising

Stanisl70162074 : @Milestemplaris Secondo me la questione va posta non tanto a livello meritocratico su chi guadagna di più (generali… - unleaded62 : @GiorgiaMeloni @FratellidItalia Quanto guadagnano Conti e Gualtieri? Quante imprese sono andate ed andranno a putta… - Roskarm1 : @EdoardoMecca1 L'ho seguito, l'ho amato, ma ora per me può anche andare a chiedere il reddito di cittadinanza, anch… - mariposa_gomez : @ItaTvfan allora si giustifica ? Che cazz me ne frega di quanto guadagnano, da donna mi sento offesa Beccarsi i p… - ronniehowlett3 : RT @AnimeClick: I doppiatori di Demon Slayer guadagnano di più? Non proprio -

Ultime Notizie dalla rete : Quanto guadagnano Serie A, quanto guadagnano i dirigenti? Gazidis il più ricco, Setti meglio di Agnelli e Paratici Calciomercato.com Quando chiude il calciomercato invernale? Le date ufficiali

Nella giornata di oggi, 4 gennaio 2021, si è ufficialmente aperto il calciomercato invernale in Italia. Possibile inserire 3 nuovi giocatori, anche se già scesi in campo con un altro club nelle fasi p ...

“Ha vinto il buonsenso, nonostante i guadagni in picchiata a causa del Covid”

"Ha vinto il buonsenso, nonostante i guadagni in picchiata a causa del Covid". Bilanci 2020 - Palazzo di Giustizia - Il presidente della camera penale Roberto Alabiso plaude alla collaborazione ...

Nella giornata di oggi, 4 gennaio 2021, si è ufficialmente aperto il calciomercato invernale in Italia. Possibile inserire 3 nuovi giocatori, anche se già scesi in campo con un altro club nelle fasi p ..."Ha vinto il buonsenso, nonostante i guadagni in picchiata a causa del Covid". Bilanci 2020 - Palazzo di Giustizia - Il presidente della camera penale Roberto Alabiso plaude alla collaborazione ...