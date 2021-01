Polemiche su La Molisana per la "pasta dal sapore littorio". "Non volevamo celebrare il fascismo" (Di martedì 5 gennaio 2021) Il noto pastificio italiano “La Molisana” è finito al centro di una polemica social. Gli utenti non hanno apprezzato la descrizione apparsa sul sito di diversi tipi di pasta ideati negli anni ’30 del secolo scorso: “di sicuro sapore littorio”, si leggeva nella presentazione delle Abissine, accusate di celebrare il fascismo da una fetta di pubblico social. “Negli anni Trenta l’Italia celebra la stagione del colonialismo con nuovi formati di pasta ... La pasta di semola diventa elemento aggregante? Perché no! ... Di sicuro sapore littorio, il nome delle Abissine Rigate all’estero si trasforma in “shells”, ovvero conchiglie” si leggeva sul sito nella descrizione, ora modificata. Agli utenti non è piaciuta neanche la ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 5 gennaio 2021) Il noto pastificio italiano “La” è finito al centro di una polemica social. Gli utenti non hanno apprezzato la descrizione apparsa sul sito di diversi tipi diideati negli anni ’30 del secolo scorso: “di sicuro”, si leggeva nella presentazione delle Abissine, accusate diilda una fetta di pubblico social. “Negli anni Trenta l’Italia celebra la stagione del colonialismo con nuovi formati di... Ladi semola diventa elemento aggregante? Perché no! ... Di sicuro, il nome delle Abissine Rigate all’estero si trasforma in “shells”, ovvero conchiglie” si leggeva sul sito nella descrizione, ora modificata. Agli utenti non è piaciuta neanche la ...

