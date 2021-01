Papa Francesco non celebra il battesimo/ Salta rito Sistina 10 gennaio: ecco perché (Di martedì 5 gennaio 2021) Il 10 gennaio Papa Francesco non celebrerà il rito del battesimo del Signore in Cappella Sistina per ottemperare alle norme anti-Covid: confermata invece la Messa dell'Epifania Leggi su ilsussidiario (Di martedì 5 gennaio 2021) Il 10non celebrerà ildeldel Signore in Cappellaper ottemperare alle norme anti-Covid: confermata invece la Messa dell'Epifania

