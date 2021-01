Napoli, violenza choc. Rider pestato e derubato da una banda di ragazzi (Di martedì 5 gennaio 2021) Daniela Uva Fattorino italiano di 52 anni aggredito in strada da sei persone. Fermati due minorenni Accerchiato, picchiato con calci e pugni, investito, lasciato a terra agonizzante. Tutto questo solo per rubare il suo scooter, utilizzato ogni giorno per lavorare come Rider. I sei presunti responsabili dell'aggressione avvenuta venerdì notte nella zona di Calata Capodichino, a Napoli, sono stati fermati. Sono tutti giovanissimi, fra loro ci sono anche due minorenni. Anche il motorino è stato ritrovato. Ma resta il dolore per una violenza cieca, le cui immagini riprese con il cellulare da un testimone hanno fatto il giro della Rete. A ripercorrerla è la vittima: Gianni Lanciano, 52 anni, costretto a consegnare le pizze nel capoluogo campano per sostenere i due figli dopo essere rimasto disoccupato. «Sono arrabbiato, ma ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 5 gennaio 2021) Daniela Uva Fattorino italiano di 52 anni aggredito in strada da sei persone. Fermati due minorenni Accerchiato, picchiato con calci e pugni, investito, lasciato a terra agonizzante. Tutto questo solo per rubare il suo scooter, utilizzato ogni giorno per lavorare come. I sei presunti responsabili dell'aggressione avvenuta venerdì notte nella zona di Calata Capodichino, a, sono stati fermati. Sono tutti giovanissimi, fra loro ci sono anche due minorenni. Anche il motorino è stato ritrovato. Ma resta il dolore per unacieca, le cui immagini riprese con il cellulare da un testimone hanno fatto il giro della Rete. A ripercorrerla è la vittima: Gianni Lanciano, 52 anni, costretto a consegnare le pizze nel capoluogo campano per sostenere i due figli dopo essere rimasto disoccupato. «Sono arrabbiato, ma ...

