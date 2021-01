“Ma perché lo stai facendo?”. Flavio Briatore sfida tutti e mette in ansia i fan (Di martedì 5 gennaio 2021) Elisabetta Gregoraci, Flavio Briatore e il figlio Nathan Falco si stanno divertendo moltissimo a Dubai. In particolare, la conduttrice televisiva ed ex gieffina si è immortalata nelle scorse ore con il figlio, mentre giocano a bowling ma non solo. Lo ha ripreso mentre era in acqua e anche a casa, quando era intento a fare i compiti. La donna è apparsa con il volto sereno e sorridente, infatti lo stress del ‘Grande Fratello Vip’ è ormai alle spalle e adesso può godersi queste vacanze meritate. Ma anche l’imprenditore se la sta spassando, visto che nelle ultime ore ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram nel quale si è immortalato mentre decide di sottoporsi ad un gioco a dir poco pericoloso e divertente allo stesso tempo. In particolare, si è presentato sul palco del ‘Billionaire’ di Dubai e ha accettato la sfida ad alta ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 5 gennaio 2021) Elisabetta Gregoraci,e il figlio Nathan Falco si stanno divertendo moltissimo a Dubai. In particolare, la conduttrice televisiva ed ex gieffina si è immortalata nelle scorse ore con il figlio, mentre giocano a bowling ma non solo. Lo ha ripreso mentre era in acqua e anche a casa, quando era intento a fare i compiti. La donna è apparsa con il volto sereno e sorridente, infatti lo stress del ‘Grande Fratello Vip’ è ormai alle spalle e adesso può godersi queste vacanze meritate. Ma anche l’imprenditore se la sta spassando, visto che nelle ultime ore ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram nel quale si è immortalato mentre decide di sottoporsi ad un gioco a dir poco pericoloso e divertente allo stesso tempo. In particolare, si è presentato sul palco del ‘Billionaire’ di Dubai e ha accettato laad alta ...

CarloCalenda : Ok, ma cosa ti aspettavi da un governo con i 5S e Premier di quello di giallo verde? Hai votato ILVA, Q100, prescri… - bblluueefox : ricordati perché lo stai facendo—> - Raisa26399831 : Renzi pensavo saresti stato una persona intelligente, ma quello che stai facendo mostra il contrario. Vuoi che il g… - Nephilim_Tuo : @SuperflyVideo non cambia nulla se ha di nuovo il covid resta fuori lo stesso, fosse stata influenza non sarebbe st… - ThomasBerselli : @VivianiSamuele In pratica stai intasando il tuo profilo con le mie perle. Non è che ti piaccio. Perché lo so voi c… -

Ultime Notizie dalla rete : perché stai Piero Angela e i 92 anni: «Negazionisti? Non è utile trattarli come somari. Meglio convincerli» Corriere della Sera