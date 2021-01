LIVE Calciomercato, DIRETTA 5 gennaio: Juventus molto attiva. Per l’attacco spunta l’ipotesi Quagliarella (Di martedì 5 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 09.15 FIORENTINA – I viola a caccia di un attaccante. Fari puntati su Caicedo e Piatek mentre potrebbe cedere Cutrone al Parma. 09.00 Juventus – Paratici è alla ricerca di un attaccante per Pirlo. Se nei giorni scorsi i nomi più caldi erano quelli di Pellé e Llorente, secondo la Gazzetta dello Sport ci sarebbe un’altra clamorosa opportunità per l’attacco juventino che porterebbe a Fabio Quagliarella. 08.52 Juventus – Merih Demiral vorrebbe giocare di più e sta valutando anche la possibilità di lasciare la Juventus. A dare la notizia è la Gazzetta dello Sport secondo la quale il difensore starebbe pensando di lasciare la squadra bianconera per cercare fortuna altrove. 08.45 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla ... Leggi su oasport (Di martedì 5 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA09.15 FIORENTINA – I viola a caccia di un attaccante. Fari puntati su Caicedo e Piatek mentre potrebbe cedere Cutrone al Parma. 09.00– Paratici è alla ricerca di un attaccante per Pirlo. Se nei giorni scorsi i nomi più caldi erano quelli di Pellé e Llorente, secondo la Gazzetta dello Sport ci sarebbe un’altra clamorosa opportunità perjuventino che porterebbe a Fabio. 08.52– Merih Demiral vorrebbe giocare di più e sta valutando anche la possibilità di lasciare la. A dare la notizia è la Gazzetta dello Sport secondo la quale il difensore starebbe pensando di lasciare la squadra bianconera per cercare fortuna altrove. 08.45 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla ...

Il Milan è interessato a Zaccagni, ma difficilmente l’operazione verrà fatta nel calciomercato di gennaio 2021. Occhio a Napoli, Lazio e Roma. Il Milan è tra i club della Serie A che sta molto ...

Il Milan ha deciso di affondare il colpo e di prendere Mohamed Simakan. Dopo settimane di contatti, la trattativa negli ultimi giorni è entrata nel vivo e si potrebbe ...

