Jared Leto tornerebbe a interpretare di nuovo Joker? (Di martedì 5 gennaio 2021) Jared Leto, che ha interpretato il classico cattivo della DC in Suicide Squad del 2016, è pronto a riprendere il ruolo nell’imminente Justice League di Zack Snyder, nonostante non sia apparso nell’originale Justice League (2017). L’attore e il frontman dei 30 Seconds To Mars ha parlato della possibilità di interpretare nuovamente il Joker in futuro. Cosa ha detto? Leto parlando di Joker ha detto che “è difficile dire di no a quel personaggio”. Ha detto a Variety che è sempre stato “così divertente” entrare nell ‘”energia” che un personaggio come Arthur Fleck offre a un attore, e che ruoli del genere sono difficili da trovare a Hollywood. Il ritorno del Joker di Leto arriva dopo che l’attore ha detto di essersi sentito “alienato e sconvolto” dopo ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di martedì 5 gennaio 2021), che ha interpretato il classico cattivo della DC in Suicide Squad del 2016, è pronto a riprendere il ruolo nell’imminente Justice League di Zack Snyder, nonostante non sia apparso nell’originale Justice League (2017). L’attore e il frontman dei 30 Seconds To Mars ha parlato della possibilità dinuovamente ilin futuro. Cosa ha detto?parlando diha detto che “è difficile dire di no a quel personaggio”. Ha detto a Variety che è sempre stato “così divertente” entrare nell ‘”energia” che un personaggio come Arthur Fleck offre a un attore, e che ruoli del genere sono difficili da trovare a Hollywood. Il ritorno deldiarriva dopo che l’attore ha detto di essersi sentito “alienato e sconvolto” dopo ...

wwhereismymindd : Questi sono gli stessi che conoscono Jared Leto per Joker madonna mia - GiannaDavide : Jared Leto parla di Morbius - cerealikellogs : ieri sera ho visto mr nobody e mi ha lasciato crisi esistenziali assurde però molto bello jared leto è un figo ma… - badtasteit : #JaredLeto supporta l'Ayer Cut di Suicide Squad e vuole lavorare ancora con Zack Snyder dopo Justice League - lvnaticgemini : In che senso Jared Leto quest’anno fa 50 anni -