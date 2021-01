Jack Ma di Alibaba non compare in pubblico da due mesi, ma attenzione al complottismo (Di martedì 5 gennaio 2021) L’ultima apparizione in pubblico di Jack Ma di Alibaba risale al 31 ottobre 2020. Da allora, in seguito a contrasti molto aspri con il governo cinese – a cui non sono piaciute alcune critiche del CEO della società di e-commerce -, uno degli uomini più ricchi e potenti del pianeta ha fatto perdere le sue tracce, non partecipando, come da tradizione, né a un noto talent nel campo dell’imprenditoria in quanto giudice, né alla tavola rotonda del forum commerciale di Shangai nel corso della quale interveniva ormai dal 2016. LEGGI ANCHE > La multinazionale del lusso denuncia Alibaba per lo spaccio di falsi Il silenzio di Jack Ma C’è già chi parla di un complotto per mettere a tacere uno degli assi portanti del capitalismo nel regime comunista cinese, c’è chi sottolinea come i contrasti con Xi Jinping ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 5 gennaio 2021) L’ultima apparizione indiMa dirisale al 31 ottobre 2020. Da allora, in seguito a contrasti molto aspri con il governo cinese – a cui non sono piaciute alcune critiche del CEO della società di e-commerce -, uno degli uomini più ricchi e potenti del pianeta ha fatto perdere le sue tracce, non partecipando, come da tradizione, né a un noto talent nel campo dell’imprenditoria in quanto giudice, né alla tavola rotonda del forum commerciale di Shangai nel corso della quale interveniva ormai dal 2016. LEGGI ANCHE > La multinazionale del lusso denunciaper lo spaccio di falsi Il silenzio diMa C’è già chi parla di un complotto per mettere a tacere uno degli assi portanti del capitalismo nel regime comunista cinese, c’è chi sottolinea come i contrasti con Xi Jinping ...

