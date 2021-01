Giallo sulla morte di Tanya Roberts, l’ospedale afferma “È viva”: l’attrice in condizioni critiche (Di martedì 5 gennaio 2021) Sui giornali di tutto il mondo era circolata la notizia che la famosissima attrice statunitense, Tanya Roberts, nota soprattutto per aver interpretato Julie Rogers in Charlie’s Angel e Bond girl nel film 007 – Bersaglio mobile, era morta. La scomparsa era stata annunciata da Mike Pingel, il suo agente. Ma poche ore fa, il Cedar-Sinar Hospital … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di martedì 5 gennaio 2021) Sui giornali di tutto il mondo era circolata la notizia che la famosissima attrice statunitense,, nota soprattutto per aver interpretato Julie Rogers in Charlie’s Angel e Bond girl nel film 007 – Bersaglio mobile, era morta. La scomparsa era stata annunciata da Mike Pingel, il suo agente. Ma poche ore fa, il Cedar-Sinar Hospital … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

GoalItalia : Giallo sulla squalifica di Rabiot ? La Juve non vuole correre rischi: out contro l'Udinese ? - airamonivas : RT @SkyTG24: Tanya Roberts è viva, giallo sulla falsa notizia della morte dell'ex Bond girl - infoitcultura : Giallo sulla morte di Tanya Roberts: l'ex Bond Girl è ancora viva - gianlucawho : @Lucia_L88 sotto quello giallo si, l’ho preso apposta perché ha una zip sulla schiena e Jorah non tollera il collar… - infoitcultura : Giallo sulla morte di Tanya Roberts, la ex Bond Girl è viva -