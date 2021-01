Gerry Scotti nonno: la scelta dei nome della piccola è un grande regalo al conduttore (Di martedì 5 gennaio 2021) Un Natale più che speciale per Gerry Scotti. Lo aveva annunciato nelle sue ultime interviste: il dolore per quello che aveva visto in ospedale, le sofferenze causate dal covid 19 nella sua vita sarebbero state scacciate via da una gioia troppo grande. L’arrivo della sua nipotina un dono gradito sotto l’albero di Natale in casa Scotti! E la piccola non si è fatta attendere. La figlia di Edoardo Scotti infatti è arrivata puntualissima il 15 dicembre, come un dolcissimo dono dal cielo per portare felicità dopo tanta preoccupazione. Gerry aveva spiegato che il suo Natale sarebbe stato all’insegna della famiglia con la speranza di essere tutti sereni insieme alla piccola di casa. E non poteva esserci natale più bello per il ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 5 gennaio 2021) Un Natale più che speciale per. Lo aveva annunciato nelle sue ultime interviste: il dolore per quello che aveva visto in ospedale, le sofferenze causate dal covid 19 nella sua vita sarebbero state scacciate via da una gioia troppo. L’arrivosua nipotina un dono gradito sotto l’albero di Natale in casa! E lanon si è fatta attendere. La figlia di Edoardoinfatti è arrivata puntualissima il 15 dicembre, come un dolcissimo dono dal cielo per portare felicità dopo tanta preoccupazione.aveva spiegato che il suo Natale sarebbe stato all’insegnafamiglia con la speranza di essere tutti sereni insieme alladi casa. E non poteva esserci natale più bello per il ...

pazzipergerry : RT @CristinaLilla1: @pazzipergerry @Gerry_Scotti Sarebbe stupendo ?? non mi sono mai persa una puntata - CristinaLilla1 : @pazzipergerry @Gerry_Scotti Sarebbe stupendo ?? non mi sono mai persa una puntata - LudovicoTV99 : @Gerry_Scotti Ciao Gerry, tanti auguri per la nascita della tua nipotina Virginia e tanti auguri anche a tuo figlio… - riccardochic : @ilGerrino92 gerry scotti alla conduzione del gfvip non ce lo vedo proprio - truceforagoner : @annalovesl GERRY SCOTTI ERA UGUALE A ME CHE APRIVO CONTINUAMENTE L'APP DI POKÉMON HOME PER CONTROLLARE SE MI ERA S… -