(Di martedì 5 gennaio 2021)- Il cadavere di unè stato rinel pomeriggio in uno deidismessa ex Cosorzio su viale Fortore. Secondo quanto si apprende si tratta di unno di circa 50 anni. ...

GiovanniBussett : RT @LaGazzettaWeb: Foggia, trovato il corpo di un uomo in un silos nell'area dell'ex Consorzio - LaGazzettaWeb : Foggia, trovato il corpo di un uomo in un silos nell'area dell'ex Consorzio - marysaltadonald : @mestruate Oggi su Tinder con profilo falso ho trovato un infermiere di Foggia che lavora nella fogna -

Ultime Notizie dalla rete : Foggia trovato

La Gazzetta del Mezzogiorno

FOGGIA - Il cadavere di un uomo è stato ritrovato nel pomeriggio in uno dei silos nell'area dismessa ex Cosorzio su viale Fortore. Secondo quanto si apprende si tratta di un foggiano di circa 50 anni.(STATOQUOTIDIANO, ORE 18.30). Foggia, 05 gennaio 2021. I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di San Giovanni Rotondo coadiuvati da personale della Stazione di San Marco in Lamis, nel pome ...