È nato il primo sindacato dei lavoratori di Google

(foto: Alex Tai/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)Un gruppo di dipendenti di Google ha deciso di entrare a far parte dell'unione sindacale di settore Communications Workers of America (Cwa) creando il gruppo Alphabet Workers Union, con l'obiettivo di affrontare le questioni in corso a Mountain View sui temi di disparità salariale, ritorsioni aziendali e contratti governativi controversi. Il sindacato per il momento è formato da circa 230 dipendenti di Big G e, secondo quanto riportato dal New York Times, la sua nascita rappresenta un fatto inusuale nella realtà industriale statunitense. "Questo è un fatto storico: il primo sindacato in una grande azienda tecnologica da e per tutti i lavoratori del settore", ha affermato Dylan Baker, ingegnere del software di Google.

Si chiama Alphabet Workers Union, ed è nato per dar voce alle proteste dei lavoratori di Big G su temi importanti come le molestie sessuali sul luogo di lavoro, i progetti eticamente dubbi e la dispar ...

Figlio nato fuori dal matrimonio, si può dare solo il cognome della mamma? Il quesito alla Corte costituzionale

È legittimo precludere ai genitori di assegnare il solo cognome materno ai figli nati fuori dal matrimonio ma riconosciuti? È il nodo che dovrà sciogliere la ...

