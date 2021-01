Covid | arrivata a Napoli la seconda spedizione del vaccino Pfitzer

Leggi su anteprima24

(Di martedì 5 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– E’ arrivato ail secondo carico di vaccinicontro il-19, per un totale di 33mila dosi. I vaccini verranno poi consegnati nei 27 centri regionali organizzati per la campagna vaccinale del personale sanitario. L’arrivo del secondo carico è stato ritardato di un giorno a causa del maltempo che sta flagellando tutto il continente europeo, ma Ugo Trama dell’Unità di crisi regionale conferma che c’è “abbastanza puntualità” nelle consegne. “La Campania sta andando spedita nelle vaccinazioni – spiega Trama –, siamo tra le prime Regioni d’Italia. Stiamo procedendo con ordine anche nell’accantonamento dei vaccini per la dose di richiamo. Intanto nei prossimi giorni faremo delle riunioni con i direttori generali della sanità che ci porteranno i progetti delle strutture per ...