**Coronavirus: vaccini, Codacons 'casi di siringhe sbagliate in tutta Italia'** (Di martedì 5 gennaio 2021) Roma, 5 gen. (Adnkronos) - "In alcuni ospedali Italiani i vaccini anti-Covid sarebbero arrivati con siringhe sbagliate, inadatte a somministrare ai pazienti le dosi del farmaco. E' il caso di Pavia, dove sarebbero giunte un migliaio di siringhe sbagliate da 5 ml anziché da 1 ml, ma casi analoghi si registrano anche Perugia, Torino, Milano e in Liguria. Chiediamo al Ministero della salute di verificare i fatti e accertare le responsabilità alla base dell'errore nell'invio delle siringhe alle strutture sanitarie del territorio". Lo afferma il presidente del Codacons Carlo Rienzi. "Capiamo la complessità e le difficoltà del piano vaccinale, ma errori di questo tipo rischiano non solo di determinare un danno erariale, ma anche di ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 5 gennaio 2021) Roma, 5 gen. (Adnkronos) - "In alcuni ospedalini ianti-Covid sarebbero arrivati con, inadatte a somministrare ai pazienti le dosi del farmaco. E' il caso di Pavia, dove sarebbero giunte un migliaio dida 5 ml anziché da 1 ml, maanaloghi si registrano anche Perugia, Torino, Milano e in Liguria. Chiediamo al Ministero della salute di verificare i fatti e accertare le responsabilità alla base dell'errore nell'invio dellealle strutture sanitarie del territorio". Lo afferma il presidente delCarlo Rienzi. "Capiamo la complessità e le difficoltà del piano vaccinale, ma errori di questo tipo rischiano non solo di determinare un danno erariale, ma anche di ...

