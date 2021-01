Coronavirus Nettuno | 11 nuovi casi | ecco i dati aggiornati al 5 gennaio

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 5 gennaio 2021) Sono 11 idiregistrati dalla Asl Roma 6 nel territorio di. Tutti sono stati posti in isolamento domiciliare. Una donna di 85 anni, che era risultata positiva lo scorso 31 dicembre 2020 ed era seguita in regime di quarantana, è stata trasferita in una struttura ospedaliera. Si registrano anche 22 guarigioni. Gli attualmente positivi sono 420 di cui 14 ospedalizzati. su Il Corriere della Città.