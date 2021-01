Calciomercato low cost e di prospettiva, cosa cambia con l’emergenza Covid? (Di martedì 5 gennaio 2021) Il Milan su Simakan, Juve e Inter pensano a Gomez. Pochi milioni e tanta creatività, anche nei pagamenti: e caccia aperta ai parametri zero Storicamente il Calciomercato di gennaio non è mai stato da fuochi d’artificio o operazioni monstre, salvo rarissime eccezioni. E quello del 2021, condizionato fortemente dall’emergenza Covid, sarà in grado di modificare gli equilibri scudetto? Molto difficile, perché l’ossatura delle big è definita e nessuna può permettersi spese pazze. Quindi ci dobbiamo aspettare un mercato senza squilli, nel quale si lavorerà anche e soprattutto in prospettiva per le prossime stagioni, con formule creative e pagamenti dilazionati al massimo. Con un occhio particolare ai parametro zero, e pazienza se quasi tutti over 30. Di nomi al momento se ne sono fatti parecchi, ma di operazioni vere ancora ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 5 gennaio 2021) Il Milan su Simakan, Juve e Inter pensano a Gomez. Pochi milioni e tanta creatività, anche nei pagamenti: e caccia aperta ai parametri zero Storicamente ildi gennaio non è mai stato da fuochi d’artificio o operazioni monstre, salvo rarissime eccezioni. E quello del 2021, condizionato fortemente dal, sarà in grado di modificare gli equilibri scudetto? Molto difficile, perché l’ossatura delle big è definita e nessuna può permettersi spese pazze. Quindi ci dobbiamo aspettare un mercato senza squilli, nel quale si lavorerà anche e soprattutto inper le prossime stagioni, con formule creative e pagamenti dilazionati al massimo. Con un occhio particolare ai parametro zero, e pazienza se quasi tutti over 30. Di nomi al momento se ne sono fatti parecchi, ma di operazioni vere ancora ...

Il Milan su Simakan, Juve e Inter pensano a Gomez. Pochi milioni e tanta creatività, anche nei pagamenti: e caccia aperta ai parametri zero ...

