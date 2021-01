Zoe Kravitz, il divorzio dal marito dopo 18 mesi di matrimonio (Di lunedì 4 gennaio 2021) Prima notizia dell’anno di una separazione tra star: pare infatti che l’attrice Zoe Kravitz abbia chiesto il divorzio dal marito Karl Glusman, dopo che sono trascorsi solo 18 mesi dalle nozze. A riferire la notizia è stato il magazine People che sarebbe in possesso dei documenti della coppia. Classe 1988, nata il primo dicembre a Los Angeles, l’attrice stava insieme al collega dal 2016. Le nozze, datate 29 giugno 2019, erano state celebrate nella villa parigina del padre. Ed era stata proprio l’attrice il primo gennaio del 2020 a condividere alcuni bellissimi scatti in bianco e nero del matrimonio sul suo profilo Instagram. Oggi, a distanza di diciotto mesi dalle celebrazioni, sembra che la relazione tra i due attori sia giunta al capolinea ed è la prima notizia di ... Leggi su dilei (Di lunedì 4 gennaio 2021) Prima notizia dell’anno di una separazione tra star: pare infatti che l’attrice Zoeabbia chiesto ildalKarl Glusman,che sono trascorsi solo 18dalle nozze. A riferire la notizia è stato il magazine People che sarebbe in possesso dei documenti della coppia. Classe 1988, nata il primo dicembre a Los Angeles, l’attrice stava insieme al collega dal 2016. Le nozze, datate 29 giugno 2019, erano state celebrate nella villa parigina del padre. Ed era stata proprio l’attrice il primo gennaio del 2020 a condividere alcuni bellissimi scatti in bianco e nero delsul suo profilo Instagram. Oggi, a distanza di diciottodalle celebrazioni, sembra che la relazione tra i due attori sia giunta al capolinea ed è la prima notizia di ...

75simonetta : RT @amoresquallore: Ma che meraviglia è #HighFidelity con Zoe Kravitz? Poi piango ad ogni scena per quanto è bella. - RegalinoV : Zoe Kravitz e Karl Glusman divorziano - amoresquallore : Ma che meraviglia è #HighFidelity con Zoe Kravitz? Poi piango ad ogni scena per quanto è bella. - viIIaineve : Ah quindi zoe kravitz è di nuovo single *thinking* - tardisofbooks : - Rocky Horror Picture Show - Peaky Blinders - Severus Snape - LOTR/HP - Zoë Kravitz - The Dreamers e Bohemian Rh… -

Ultime Notizie dalla rete : Zoe Kravitz Zoë Kravitz divorzia dopo 18 mesi di matrimonio Io Donna Zoe Kravitz e Karl Glusman divorziano

Titoli di coda sulla coppia formata da Zoe Kravitz e Karl Glusman che si sono lasciati dopo appena 18 mesi di matrimonio. In base ai documenti ottenuti da People, la figlia di Lenny Kravitz e Lisa Bon ...

Zoe Kravitz, il divorzio dal marito dopo 18 mesi di matrimonio

Zoe Kravitz ha chiesto il divorzio dopo un anno e mezzo dalle nozze, l’attrice si era sposata con il collega Karl Glusman il 29 giugno 2019.

Titoli di coda sulla coppia formata da Zoe Kravitz e Karl Glusman che si sono lasciati dopo appena 18 mesi di matrimonio. In base ai documenti ottenuti da People, la figlia di Lenny Kravitz e Lisa Bon ...Zoe Kravitz ha chiesto il divorzio dopo un anno e mezzo dalle nozze, l’attrice si era sposata con il collega Karl Glusman il 29 giugno 2019.