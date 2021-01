“Voglio sposare Alberto Matano”. Le parole del famosissimo conduttore fanno il giro del web (Di lunedì 4 gennaio 2021) Costantino Della Gherardesca è da sempre un personaggio televisivo molto particolare; reduce dall’ultima stagione dello show Ballando con le stelle, il concorrente ha avuto non pochi problemi con la giuria del programma. Infatti, anche se il pubblico da casa lo ha adorato, la giuria lo ha attaccato molto duramente; in particolare, il presentatore si è scontrato molto con Carolyn Smith e con Guglielmo Mariotto. I due giudici sono stat molto duri con lui. Costantino e lo scontro con i giudici di “Ballando con le stelle” Costantino si è molto divertito a ballare con la sua compagna di danza, Sara Di Vaira, ma ogni volta i commenti sono stati negativi: Siete due clown … Basta con questo circo, sempre le stesse cose. Se questo era un charleston, io sono biondo. Se vogliamo osannare questa roba come capolavoro fate pure. Io ho visto due clown al circo!. Prima di una ... Leggi su viaggiarealverde (Di lunedì 4 gennaio 2021) Costantino Della Gherardesca è da sempre un personaggio televisivo molto particolare; reduce dall’ultima stagione dello show Ballando con le stelle, il concorrente ha avuto non pochi problemi con la giuria del programma. Infatti, anche se il pubblico da casa lo ha adorato, la giuria lo ha attaccato molto duramente; in particolare, il presentatore si è scontrato molto con Carolyn Smith e con Guglielmo Mariotto. I due giudici sono stat molto duri con lui. Costantino e lo scontro con i giudici di “Ballando con le stelle” Costantino si è molto divertito a ballare con la sua compagna di danza, Sara Di Vaira, ma ogni volta i commenti sono stati negativi: Siete due clown … Basta con questo circo, sempre le stesse cose. Se questo era un charleston, io sono biondo. Se vogliamo osannare questa roba come capolavoro fate pure. Io ho visto due clown al circo!. Prima di una ...

Ultime Notizie dalla rete : Voglio sposare Costantino della Gherardesca bomba su Alberto Matano, nel 2021 lo voglio sposare … Baritalia News Anna Maria Traglia : «Io italiana, cattolica, sposata e la mia grande storia d’amore con Fidel Castro»

Le fotografie in bianco e nero di lei con Fidel Castro le ha bruciate il marito quando ha saputo della sua relazione con il leader maximo. Oggi varrebbero una fortuna, scattate dal fotografo personale ...

Affari Tuoi Viva Gli Sposi/ Diretta ospiti 2 gennaio: Friscia disperato, il pacco è..

Affari Tuoi Viva gli Sposi, diretta 2 gennaio: ospiti oggi Marisa Laurito, Elisa Isoardi, Jessica Morlacchi, Emanuela Aureli, Christian De Sica ...

