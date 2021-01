Via al vaccino di AstraZeneca nel Regno Unito: Brian Pinker è il primo al mondo a riceverlo – Il video (Di lunedì 4 gennaio 2021) È partita nel Regno Unito la campagna di vaccinazione anti-Coronavirus con il preparato di Oxford-AstraZeneca, mentre nel Paese l’epidemia viaggia al ritmo allarmante di circa 50 mila nuovi contagi al giorno. Brian Pinker, 82 anni, paziente in dialisi dell’Oxford University Hospital, è la prima persona al mondo ad aver ricevuto la dose iniziale: «Sono così felice di potermi vaccinare oggi. E sono davvero orgoglioso che questo vaccino sia stato sviluppato a Oxford», ha detto Pinker. January 4, 2021 Nel Regno Unito più di mezzo milione di dosi sono pronte per essere somministrate. Ma il premier Boris Johnson ha avvertito che potrebbero essere comunque necessarie restrizioni più severe nei prossimi giorni, per ... Leggi su open.online (Di lunedì 4 gennaio 2021) È partita nella campagna di vaccinazione anti-Coronavirus con il preparato di Oxford-, mentre nel Paese l’epidemia viaggia al ritmo allarmante di circa 50 mila nuovi contagi al giorno., 82 anni, paziente in dialisi dell’Oxford University Hospital, è la prima persona alad aver ricevuto la dose iniziale: «Sono così felice di potermi vaccinare oggi. E sono davvero orgoglioso che questosia stato sviluppato a Oxford», ha detto. January 4, 2021 Nelpiù di mezzo milione di dosi sono pronte per essere somministrate. Ma il premier Boris Johnson ha avvertito che potrebbero essere comunque necessarie restrizioni più severe nei prossimi giorni, per ...

