Verso una nuova bozza del Recovery Plan Attesa per le mosse di Renzi

AGI - C'è Attesa per la nuova bozza del Piano nazionale di ripresa e resilienza, al quale ha lavorato il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, dopo gli incontri della scorsa settimana con le delegazioni dei partiti di maggioranza. Ricevuta la bozza, il premier dovrebbe convocare il Consiglio dei Ministri per l'approvazione della bozza e l'invio del documento al Parlamento perché venga emendato. La riunione del Consiglio dei Ministri dovrebbe tenersi dopo il 7 gennaio, ma molto dipenderà anche dalle mosse di Italia Viva che tiene alta la tensione nella compagine di governo. Le dimissioni delle ministre Teresa Bellanova ed Elena Bonetti sono ancora sul tavolo, le richieste dei Renziani sono precise, ma anche difficili da raccogliere per Giuseppe Conte: si va dalla ...

