Usa: pastore dem chiude preghiera al Congresso con gioco di parole, polemiche (2)

(Adnkronos) – Il blogger conservatore Matt Walsh ha aggiunto: "I Dem aprono il Congresso con una preghiera che finisce con 'amen and awoman'. Amen è una parola latina che significa 'veramente' o 'così sia'. Awoman è una parola senza senso che non significa nulla. I dem trovano un modo per rendere tutto stupido e senza senso. Assoluti pagliacci, tutti quanti."

Condividi questo articolo:Washington, 4 gen. (Adnkronos) – Ha scatenato forti polemiche e attirato le proteste dei repubblicani la preghiera recitata dal pastore protestante Emanuel Cleaver, deputato ...

Usa,spari in chiesa: 1 morto e 2 feriti

03/01/2021 23:14: Usa,spari in chiesa: 1 morto e 2 feriti: Usa,spari in chiesa: 1 morto e 2 feriti Un morto e 2 feriti in una sparatoria in una chiesa metodista a Winona, in Texas ...

