Tim down, internet fuori uso nella zona di Milano: boom di segnalazioni per il malfunzionamento sui social (Di lunedì 4 gennaio 2021) Luci rosse sul router e navigazione su internet fuori uso. È quello che è successo a diversi clienti della rete fissa di Tim, che non funziona dall'alba di lunedì 4 gennaio. Le segnalazioni riguardano l'area di Milano e hinterland. Al momento gli account ufficiali del gestore non hanno ancora confermato il problema ma migliaia di segnalazioni sono apparse sui social. Su Twitter gli utenti si dividono tra chi sceglie l'ironia e chi si lamenta per la mancanza di informazioni. "È il primo lunedì dell'anno, vi capiamo!", scrive un utente utilizzando l'hashtag #timdown. "I problemi tecnici possono capitare, ma non si lasciano senza informazioni migliaia di utenti", ha twittato un altro. Lamentele arrivano da parte di studenti che non possono seguire le lezioni o sostenere ...

