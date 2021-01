Rider picchiato e rapinato a Napoli, fermati 5 ragazzini e ritrovato lo scooter (Di lunedì 4 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Cinque giovani sono stati fermati dalla Polizia dopo l’aggressione a un Rider, avvenuta nella notte tra il primo ed il 2 gennaio, a Calata Capodichino nel corso della quale 6 ragazzi, a bordo di due motorini, lo hanno picchiato per sottrargli lo scooter. Stando a quanto riporta ‘Fanpage.it’ i fermati sarebbero originari di Secondigliano e Miano. Sarebbe stato ritrovato anche lo scooter di Gianni. “Erano tutti ragazzini tutti ventenni. Non parlavano, mi dicevano solo di lasciare lo scooter. Ho dolori ovunque, ho preso calci ovunque”. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 4 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Cinque giovani sono statidalla Polizia dopo l’aggressione a un, avvenuta nella notte tra il primo ed il 2 gennaio, a Calata Capodichino nel corso della quale 6 ragazzi, a bordo di due motorini, lo hannoper sottrargli lo. Stando a quanto riporta ‘Fanpage.it’ isarebbero originari di Secondigliano e Miano. Sarebbe statoanche lodi Gianni. “Erano tuttitutti ventenni. Non parlavano, mi dicevano solo di lasciare lo. Ho dolori ovunque, ho preso calci ovunque”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

