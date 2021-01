Parma | tegola Liverani | domani esami per Kucka | Iacoponi e Osorio

Leggi su sportface

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Ildisi è ritrovato oggi nel centro sportivo di Collecchio per una seduta mattutina in vista del match contro l’Atalanta in programma mercoledì 6 gennaio alle ore 15. I crociati scesi in campo ieri contro il Torino hanno svolto un lavoro di scarico, mentre il resto del gruppo ha effettuato lavori di riscaldamento seguiti da una partitella a campo ridotto. Pezzella è tornato a lavorare in gruppo con i compagni, mentre Juraj, Simonee Yordandovranno sostenere nelle prossime ore accertamenti per valutare problematiche muscolari rimediate durante la gara di ieri contro il Torino. Lavoro differenziato anche per Alberto Grass. SportFace.