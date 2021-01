Parchiaperti | il sito web che promuove i parchi italiani

Leggi su periodicodaily

(Di lunedì 4 gennaio 2021) La pandemia ha comportato una brusca frenata per il turismo. Non solo per quello artistico. I musei non sono, infatti, gli unici che hanno subito perdite. Anche inazionalinon hanno potuto contare sull’affluenza degli anni precedenti. Così come iregionali. Per non parlare delle numerose riserve naturali. Ecco perché Federha