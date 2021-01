Online SalernOrienta | un portale per l’orientamento scolastico

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Tempo di lettura: 5 minutiDa oggi èil(www..it), la cui realizzazione è stata possibile grazie al supporto – anche finanziario – del Comune di Salerno. Ilvuole essere una guida nella scelta del percorso di studi a cui ogni studente è chiamato a fare. “Si tratta – ha sottolineato il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli – di una bella occasione per gli studenti che frequentano gli istituti scolastici della nostra città di usufruire di una piattaforma innovativa ed esaustiva che ha lo scopo di orientare i giovani su una attività formativa adatta alle proprie esigenze, aspirazioni, sogni. Si tratta di un primo passo per guardare verso il proprio futuro professionale, in modo consapevole e appassionato. Grazie all’impegno dell’assessore Avossa e agli ...