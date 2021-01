Motori 2025, Mercedes: sviluppo sì ma attento ai costi (Di lunedì 4 gennaio 2021) E5 o E10, poco cambia nella reale economia del segnale 'verde' che la Formula 1 concretamente può ulteriormente introdurre sulle power unit . Si parla di e-fuel, benzine sostenibili di seconda ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di lunedì 4 gennaio 2021) E5 o E10, poco cambia nella reale economia del segnale 'verde' che la Formula 1 concretamente può ulteriormente introdurre sulle power unit . Si parla di e-fuel, benzine sostenibili di seconda ...

Motori 2025, Mercedes: sviluppo sì ma attento ai costi

L'introduzione del carburante E10, programmata per il 2022, è destinata a slittare e trasformarsi nella transizione al carburante ottenuto al 100% da biomasse nel 2025. Nuovi motori da definire in un' ...

Kallenius e i motori: “Non vanno cambiati per il gusto di farlo”

Il numero uno del gruppo Daimler ha sottolineato quali sono secondo la sua opinione gli obiettivi che il Circus deve perseguire con la nuova generazione di propulsori attesa nel 2025 o nel 2026 ...

