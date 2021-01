Genoa | è il giorno di Rovella alla Juve | Preziosi sceglie la contropartita

Advertising

elkunaguero10 : Un giorno potremo dire di essere vissuti nell'epoca di Enzo Arlotta da Genoa - _controller80 : @davide_pycanton @LucaMarelli72 Ancora che inventate cazzate, il volo era programmato per il giorno prima è normale… - davide_pycanton : @_controller80 @LucaMarelli72 Ancora continui a negare l'evidenza, il tuo presidente ha chiesto di rimandarla, ha a… - docgabriele72 : @CurvaStone21km Buon giorno a te e sempre Genoa marca! #GenoaLazio - GiOMarzu : @partenope75 @tancredipalmeri Però contro il Genoa conn10 positivi il Napoli è andato a giocare vero? Nello stess… -

Ultime Notizie dalla rete : Genoa giorno

La trattativa tra il Genoa e la Juventus per Rovella dovrebbe chiudersi oggi con il passaggio del centrocampista rossoblu in bianconero.Nel primo giorno della sessione invernale del calcio mercato la Pro Vercelli potrebbe già ufficializzare un’operazione. L’arrivo in via Massaua di Francesco Mezzoni, terzino classe 2000, di proprietà ...