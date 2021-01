E' morto di Covid un direttore della Asl 6 di Roma (Di lunedì 4 gennaio 2021) AGI - "È venuto a mancare in queste ore Eduardo Ferri, direttore del dipartimento di Salute mentale e Dipendenze patologiche della ASL RM 6. Ci stringiamo intorno ai suoi affetti e a tutti i collaboratori del dottor Ferri in questo momento così drammatico". Lo ha annunciato su Facebook il sindaco di Pomezia, Adriano Zuccalà. "Un uomo dedito al lavoro, sempre in prima linea per la cura e la tutela dei propri pazienti. Grazie alla sua sensibilità e perseveranza, in collaborazione con diverse realtà sociali, il Comune di Pomezia ed il Centro di Salute Mentale della ASL, hanno preso vita diversi progetti importanti di inclusione sociale - ha concluso Zuccalà - il dottor Ferri era ricoverato al Nuovo Ospedale dei Castelli Romani perche' affetto da Covid-19". Leggi su agi (Di lunedì 4 gennaio 2021) AGI - "È venuto a mancare in queste ore Eduardo Ferri,del dipartimento di Salute mentale e Dipendenze patologicheASL RM 6. Ci stringiamo intorno ai suoi affetti e a tutti i collaboratori del dottor Ferri in questo momento così drammatico". Lo ha annunciato su Facebook il sindaco di Pomezia, Adriano Zuccalà. "Un uomo dedito al lavoro, sempre in prima linea per la cura e la tutela dei propri pazienti. Grazie alla sua sensibilità e perseveranza, in collaborazione con diverse realtà sociali, il Comune di Pomezia ed il Centro di Salute MentaleASL, hanno preso vita diversi progetti importanti di inclusione sociale - ha concluso Zuccalà - il dottor Ferri era ricoverato al Nuovo Ospedale dei Castellini perche' affetto da-19".

Massa-Carrara. Un altro morto, a Massa-Carrara - un uomo di 64 anni - e casi sostanzialmente stabili. Il totale dei deceduti sale a 396 da inizio emergenza.

