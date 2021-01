Covid, Israele: vaccinate circa 1,2 milioni di persone (Di lunedì 4 gennaio 2021) Sono stati somministrati circa 1.224.000 vaccini contro il coronavirus finora in Israele. Lo ha annunciato oggi il ministro della Sanità dello Stato ebraico, Yuli Edelstein, citato dal Jerusalem post online. "Stiamo vincendo la corsa al vaccino, ma purtroppo stiamo perdendo la battaglia contro la mutazione del virus (con riferimento alla variante inglese). L'aumento della morbilità dovrebbe riguardare tutti i funzionari che dovrebbero ricordare che il loro primo impegno è la salute pubblica", ha commentato Edelstein.Secondo l'ultimo aggiornamento del ministero della Sanità, ieri in Israele sono stati registrati circa 5.135 nuovi casi di Covid-19, con il 6,6% dei test positivo, la più alta percentuale da ottobre. Fra le persone contagiate, 731 erano in condizioni gravi con 201 pazienti ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 4 gennaio 2021) Sono stati somministrati1.224.000 vaccini contro il coronavirus finora in. Lo ha annunciato oggi il ministro della Sanità dello Stato ebraico, Yuli Edelstein, citato dal Jerusalem post online. "Stiamo vincendo la corsa al vaccino, ma purtroppo stiamo perdendo la battaglia contro la mutazione del virus (con riferimento alla variante inglese). L'aumento della morbilità dovrebbe riguardare tutti i funzionari che dovrebbero ricordare che il loro primo impegno è la salute pubblica", ha commentato Edelstein.Secondo l'ultimo aggiornamento del ministero della Sanità, ieri insono stati registrati5.135 nuovi casi di-19, con il 6,6% dei test positivo, la più alta percentuale da ottobre. Fra lecontagiate, 731 erano in condizioni gravi con 201 pazienti ...

tigella : Ma il 'modello Israele' sul Covid di cui si parla tanto è quello per il quale i palestinesi sono esclusi dalla campagna vaccinale? - fattoquotidiano : Vaccino anti Covid, Israele ha il primato mondiale di immunizzati: oltre 1 milione in 20 giorni, più un decimo dell… - Linkiesta : Israele ha superato la soglia dei 500mila immunizzati, la Germania quella dei 42mila, mentre la Spagna ha deciso di… - lorenzmanzoni : RT @tigella: Ma il 'modello Israele' sul Covid di cui si parla tanto è quello per il quale i palestinesi sono esclusi dalla campagna vaccin… - Gb13Giovanna : RT @tigella: Ma il 'modello Israele' sul Covid di cui si parla tanto è quello per il quale i palestinesi sono esclusi dalla campagna vaccin… -