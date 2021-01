Covid, bozza decreto: no spostamenti tra Regioni dal 7 al 15 gennaio (Di lunedì 4 gennaio 2021) 'Dal 7 al 15 gennaio 2021 è vietato, nell'ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse Regioni, salvi gli spostamenti motivati da comprovate ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 4 gennaio 2021) 'Dal 7 al 152021 è vietato, nell'ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse, salvi glimotivati da comprovate ...

Misure in Cdm, da lunedì scattano le fasce con nuovo Rt. Vietati dal 7 al 15 gli spostamenti tra regioni tranne per motivi lavorativi o di salute ...

Covid: zona gialla ‘rafforzata’ nei giorni feriali, arancione nel weekend

Si va verso un decreto ad hoc – e non un’ordinanza del ministero della Salute – per stabilire le nuove misure restrittive per i giorni successivi all’Epifania. Un Consiglio dei ministri è previsto per ...

Si va verso un decreto ad hoc – e non un'ordinanza del ministero della Salute – per stabilire le nuove misure restrittive per i giorni successivi all'Epifania. Un Consiglio dei ministri è previsto per ...