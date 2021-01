Coop-Nomisma, 2020 si chiude con ampia contrazione consumi (-10%) (Di lunedì 4 gennaio 2021) Roma, 4 gen. (Adnkronos) - Il 2020 si chiude con la più ampia contrazione dei consumi dal dopoguerra (-10% rispetto all'anno precedente) e il 2021 vedrà certamente una ripresa (stimabile in un + 4,9%) che non consentirà però di riguadagnare i livelli e la composizione della spesa pre-Covid. Il 21% degli italiani infatti prevede oggi di spendere più del 2019, peraltro con un maggiore ottimismo rispetto ad un analogo sondaggio realizzato nello scorso agosto (erano il 16%). E' quanto emerge dalla fotografia scattata con il sondaggio '2021, l'anno che verrà' svolto in collaborazione Coop-Nomisma e nell'indagine '2021 Restart'. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 4 gennaio 2021) Roma, 4 gen. (Adnkronos) - Ilsicon la piùdeidal dopoguerra (-10% rispetto all'anno precedente) e il 2021 vedrà certamente una ripresa (stimabile in un + 4,9%) che non consentirà però di riguadagnare i livelli e la composizione della spesa pre-Covid. Il 21% degli italiani infatti prevede oggi di spendere più del 2019, peraltro con un maggiore ottimismo rispetto ad un analogo sondaggio realizzato nello scorso agosto (erano il 16%). E' quanto emerge dalla fotografia scattata con il sondaggio '2021, l'anno che verrà' svolto in collaborazionee nell'indagine '2021 Restart'.

Advertising

fisco24_info : Coop-Nomisma, 2020 si chiude con ampia contrazione consumi (-10%) : - fisco24_info : Coop-Nomisma, previsioni negative per vendite Gdo in 2021 : - TV7Benevento : Coop-Nomisma, 2020 si chiude con ampia contrazione consumi (-10%)... - TV7Benevento : Coop-Nomisma, previsioni negative per vendite Gdo in 2021... -

Ultime Notizie dalla rete : Coop Nomisma Coop-Nomisma, previsioni negative per vendite Gdo in 2021 Adnkronos Coop-Nomisma, 2020 si chiude con ampia contrazione consumi (-10%)

Roma, 4 gen. (Adnkronos) – Il 2020 si chiude con la più ampia contrazione dei consumi dal dopoguerra (-10% rispetto all’anno precedente) e il 2021 vedrà certamente una ripresa (stimabile in un + 4,9%) ...

Coop-Nomisma, previsioni negative per vendite Gdo in 2021

Roma, 4 gen. (Adnkronos) - Dopo un anno (e un Natale) positivo, previsioni negative per le vendite 2021 della Gdo. E' quanto emerge dalla ...

Roma, 4 gen. (Adnkronos) – Il 2020 si chiude con la più ampia contrazione dei consumi dal dopoguerra (-10% rispetto all’anno precedente) e il 2021 vedrà certamente una ripresa (stimabile in un + 4,9%) ...Roma, 4 gen. (Adnkronos) - Dopo un anno (e un Natale) positivo, previsioni negative per le vendite 2021 della Gdo. E' quanto emerge dalla ...