Anticipazioni Il Segreto giovedì 7 gennaio 2021

Leggi su anticipazioni

(Di lunedì 4 gennaio 2021)– Emilia trova un complice: Emilia sa perfettamente che l’unico motodo per salvare suo padre sia quello di sottrarlo dalle grinfie di Francisca. Per questa ragione decide di organizzare un rapimento ma non può fare tutto da sola. Così trova finalmente un complice che dopo una serie di resistenze, accetta di aiutarla. Stiamo parlando di suo figlio Matias. L'articolo News Programmi Tv.