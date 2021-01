“17 anni…”. Quant’è cresciuta la figlia di Ambra Angiolini: Jolanda è sempre più uguale a lei (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il tempo passa talmente veloce che Jolanda, la prima figlia di Francesco Renga e Ambra Angiolini ha già compiuto 17 anni. I due hanno vissuto una bellissima storia d’amore durata dal 2004 al 2015 e coronata dalla nascita di Jolanda, appunto, e Leonardo. Finita la loro relazione, il cantante e l’attrice entrambi amatissimi dai fan hanno ritrovato il sorriso accanto a altre persone, ma sono rimasti uniti per amore dei figli e oggi abitano a poca distanza uno dall’altro. Renga è legato a Diana Poloni, mentre Ambra a Massimiliano Allegri. Recentemente, a Verissimo, Ambra ha raccontato di aver sofferto di bulimia anni fa e di essere riuscita a guarire grazie all’amore di Renga e all’arrivo di Jolanda. “Lei ha fatto in modo che la mia pancia diventasse ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il tempo passa talmente veloce che, la primadi Francesco Renga eha già compiuto 17 anni. I due hanno vissuto una bellissima storia d’amore durata dal 2004 al 2015 e coronata dalla nascita di, appunto, e Leonardo. Finita la loro relazione, il cantante e l’attrice entrambi amatissimi dai fan hanno ritrovato il sorriso accanto a altre persone, ma sono rimasti uniti per amore dei figli e oggi abitano a poca distanza uno dall’altro. Renga è legato a Diana Poloni, mentrea Massimiliano Allegri. Recentemente, a Verissimo,ha raccontato di aver sofferto di bulimia anni fa e di essere riuscita a guarire grazie all’amore di Renga e all’arrivo di. “Lei ha fatto in modo che la mia pancia diventasse ...

Advertising

LeoPatrignani : Le chitarre che friggono nelle cuffie, gli acuti a caso, le sinfonie fatte con gli archi della tastiera, i cori da… - Joe38244968 : @Maicuntent1986 Quant'è scarso e sopravvalutato!! Non sa marcare. Non sa anticipare. Fa girare sempre l'uomo. E… - TatiOlivier3 : Quant’è bello il mondo a 10 anni, quando il mondo è tutto in un astuccio di matite colorate. Dormi, dormi ....mamm… - unduetrefasei : una delle mie ex (per fortuna) migliori amiche che, dopo che ho sofferto di disturbi alimentari per anni e ora ho f… - massimo991 : @lievemente @TgLa7 @TgrRai Lo chiamano #Vaccino facendoci credere che è uguale come quello del vaiolo o quant'altr… -

Ultime Notizie dalla rete : anni… Quant’è Addio ad Agata, l’ultima adorata balia della città: il ricordo della comunità ciociariaoggi.it