Social network e censura, la Polonia istituisce tribunale online per tutelare la libertà di espressione (Di domenica 3 gennaio 2021) Roma, 3 gen – Negli ultimi tempi i gestori dei principali Social network stanno promuovendo un controllo sempre più pervasivo sui contenuti postati dagli utenti, applicando una censura basata su criteri politici e ideologici invece che legali. Come testimoniano la vicenda di CasaPound Italia con relativa sentenza del tribunale di Roma ma anche la paradossale querelle tra Twitter ed il presidente in carica degli Stati Uniti, Donald Trump. In conseguenza di ciò alcuni Stati hanno cominciato ad adottare contromisure. La Russia nelle settimane scorse ha approvato un disegno di legge che prevede sanzioni per i portali web che limitano l’accesso al materiale informativo dei media russi. Si tratta di una risposta alla censura applicata da Twitter, Facebook e YouTube nei confronti di alcune agenzie di stampa ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 3 gennaio 2021) Roma, 3 gen – Negli ultimi tempi i gestori dei principalistanno promuovendo un controllo sempre più pervasivo sui contenuti postati dagli utenti, applicando unabasata su criteri politici e ideologici invece che legali. Come testimoniano la vicenda di CasaPound Italia con relativa sentenza deldi Roma ma anche la paradossale querelle tra Twitter ed il presidente in carica degli Stati Uniti, Donald Trump. In conseguenza di ciò alcuni Stati hanno cominciato ad adottare contromisure. La Russia nelle settimane scorse ha approvato un disegno di legge che prevede sanzioni per i portali web che limitano l’accesso al materiale informativo dei media russi. Si tratta di una risposta allaapplicata da Twitter, Facebook e YouTube nei confronti di alcune agenzie di stampa ...

Anarchia2A : @GianniniNadia @PoliticaPerJedi @GretaThunberg Per un pianeta EGUALITARIO e non ELITARIO oggi non serve avere le te… - soliloquiomxtp : RT @ilgiornale: Secondo la virologa Ilaria Capua il virus Covid-19 si è diffuso anche per colpa dei social network che hanno dato troppo ri… - Notiziedi_it : Fra social network e motori di ricerca, ecco le parole d’ordine del 2020 - DiplomaziaTW : RT @IlPrimatoN: Nel caso in cui vengano rimossi contenuti o bloccati account che non violano la legge polacca, i gestori dei social network… - BagueraDaniela : RT @IlPrimatoN: Nel caso in cui vengano rimossi contenuti o bloccati account che non violano la legge polacca, i gestori dei social network… -

Ultime Notizie dalla rete : Social network I 7 trend che domineranno i social network nel 2021 Wired Italia FOTO - Lady Politano: "Cheesecake fatta da me, buona domenica"

NAPOLI - "Cheesecake fatta da me, buona domenica" scrive su Instagram Ginevra, compagna dell'attaccante del Napoli Matteo Politano pubblicando la seguente foto. Visualizza questo post su Instagram ...

Allarme dell’Agenzia delle entrate: ecco la truffa di Capodanno che ruba il bonus vacanze:

Una nota dell’Agenzia avvisa: account Instagram e pubblicità che appaiono su vari siti cercano di farsi dare con l’inganno i dati del bonus ...

NAPOLI - "Cheesecake fatta da me, buona domenica" scrive su Instagram Ginevra, compagna dell'attaccante del Napoli Matteo Politano pubblicando la seguente foto. Visualizza questo post su Instagram ...Una nota dell’Agenzia avvisa: account Instagram e pubblicità che appaiono su vari siti cercano di farsi dare con l’inganno i dati del bonus ...