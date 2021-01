Saldi invernali 2021, Regione Campania senza una data di inizio (Di domenica 3 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Sostenere il commercio già gravemente colpito dalle restrizioni di Dicembre e di Natale sembra non essere una priorità per De Luca e la sua Giunta, forse troppo impegnati nella spartizione delle nomine. Così facendo si incentiva solo l’acquisto on line a scapito dei nostri esercenti“. Cosi il Vice Presidente dell’Assemblea Nazionale di FdI, Marco Cerreto. “In quasi tutta Italia tra il 4 e il 7 gennaio partiranno i Saldi invernali 2021, i quali nonostante i dati di confcommercio che stima una diminuzione di spesa di circa un miliardo di euro, possono essere una boccata d’ossigeno per i commercianti italiani colpiti dalla crisi covid-19, solo la Regione Campania ancora deve far sapere la data di inizio. L’assessore competente aveva ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 3 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Sostenere il commercio già gravemente colpito dalle restrizioni di Dicembre e di Natale sembra non essere una priorità per De Luca e la sua Giunta, forse troppo impegnati nella spartizione delle nomine. Così facendo si incentiva solo l’acquisto on line a scapito dei nostri esercenti“. Cosi il Vice Presidente dell’Assemblea Nazionale di FdI, Marco Cerreto. “In quasi tutta Italia tra il 4 e il 7 gennaio partiranno i, i quali nonostante i dati di confcommercio che stima una diminuzione di spesa di circa un miliardo di euro, possono essere una boccata d’ossigeno per i commercianti italiani colpiti dalla crisi covid-19, solo laancora deve far sapere ladi. L’assessore competente aveva ...

