Reggiana-Pescara in tv | data | orario e diretta streaming Serie B 2020 2021

Reggiana-Pescara sarà visibile in tv: ecco di seguito la data, l'orario e le informazioni sulla diretta streaming del match della diciassettesima giornata di Serie B 2020/2021. I padroni di casa, reduci da un solo punto nelle ultime cinque partite, hanno un disperato bisogno di tornare al successo; gli abruzzesi, dal canto loro, sono tornati in zona retrocessione e devono provare a risalire la china al più presto. Il calcio d'inizio è fissato per le ore 18:00 di lunedì 4 gennaio; la diretta tv non sarà disponibile, invece lo streaming sarà su Dazn.

