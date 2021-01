Manchester City, Mendy nella bufera: violato il lockdown a Capodanno (Di domenica 3 gennaio 2021) E’ bufera in casa Manchester City sul calciatore Benjamin Mendy che secondo quanto riporta il Sun avrebbe permesso ad uno chef e due amici di festeggiare a casa sua Capodanno violando così le regole sul lockdown. Una notizia che scuote il club che si è detto ”deluso nell’apprendere della trasgressione e condurrà un’indagine interna”. Pochi giorni fa Pep Guardiola aveva messo in guardia i suoi giocatori: “Ogni giorno ricordo ai miei giocatori di stare attenti, di stare a casa, di non entrare in contatto con altre persone”. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 3 gennaio 2021) E’in casasul calciatore Benjaminche secondo quanto riporta il Sun avrebbe permesso ad uno chef e due amici di festeggiare a casa suaviolando così le regole sul. Una notizia che scuote il club che si è detto ”deluso nell’apprendere della trasgressione e condurrà un’indagine interna”. Pochi giorni fa Pep Guardiola aveva messo in guardia i suoi giocatori: “Ogni giorno ricordo ai miei giocatori di stare attenti, di stare a casa, di non entrare in contatto con altre persone”. SportFace.

tancredipalmeri : Guardiola annuncia che il Manchester City giocherà la prossima partita con il Chelsea. Inoltre spiega di aver parl… - MarcoBellinazzo : Rinviata Everton-Manchester City di questa sera a causa della positività al Covid di 5 giocatori del City: a Walker… - RafAuriemma : Il #City scopre di avere 5 positivi al #Covid poche ore prima della gara con l'Everton e, per paura di un contagio,… - CarlosXArguello : Agenda 09h00: Fiorentina vs. Bologna 09h00: Roma vs. Sampdoria 09h00: Atalanta vs. Sassuolo 11h30: Chelsea vs. Manc… - Supaziks : @NetBet_FR Chelsea 1-2 Manchester City / Pseudo : supaziky #NetBetUnFreebetPourTous -