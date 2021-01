Lautaro-show, ne fa tre e l'Inter travolge il Crotone: 6-2. Ma si ferma Lukaku: indiscreto, quanto resta fuori (Di domenica 3 gennaio 2021) E sono otto. Il 2021 dell'Inter parte come si era concluso il 2020: con una vittoria per mettere pressione al Milan e proseguire il sogno scudetto. Il tennistico 6-2 rifilato al Crotone nel segno di uno straripante Lautaro Martinez, autore di una tripletta, porta a otto i successi consecutivi della squadra di Conte, che si porta da sola in vetta aspettando i rossoneri stasera di scena a Benevento. Otto come l'ottovolante dei primi 45', conditi da gol ed errori, con la squadra di Stroppa che se la gioca a viso aperto e si porta in vantaggio con Zanellato, al primo gol in A: il 'Toro pareggia, l'autorete di Marrone mette avanti l'Inter, poi raggiunta da Golemic che realizza il rigore causato da un disastroso Vidal. Nella ripresa, il Crotone crolla e l'Inter sul velluto: ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 3 gennaio 2021) E sono otto. Il 2021 dell'parte come si era concluso il 2020: con una vittoria per mettere pressione al Milan e proseguire il sogno scudetto. Il tennistico 6-2 rifilato alnel segno di uno straripanteMartinez, autore di una tripletta, porta a otto i successi consecutivi della squadra di Conte, che si porta da sola in vetta aspettando i rossoneri stasera di scena a Benevento. Otto come l'ottovolante dei primi 45', conditi da gol ed errori, con la squadra di Stroppa che se la gioca a viso aperto e si porta in vantaggio con Zanellato, al primo gol in A: il 'Toro pareggia, l'autorete di Marrone mette avanti l', poi raggiunta da Golemic che realizza il rigore causato da un disastroso Vidal. Nella ripresa, ilcrolla e l'sul velluto: ...

